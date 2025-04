Hocasının, 'Sen yapamazsın, yeteneğin yok' sözlerine aldırış etmedi, büyük başarılara imza attı

Şu an birçok otel, villa ve Türkiye'nin birçok yerine tablo hazırlayıp gönderiyorum. Aynı zamanda, atölyeme gelen birçok kadın ve çocuk var. Onlarla güzel tablolar yapıyoruz, anıları paylaşıyoruz. Her yıl mutlaka sergiler açıyorum ve sergilere katılıyorum. Kadın programlarına destek veriyoruz ve güzel bir süreç ilerliyor. Genel olarak kadın temalı çalışıyorum. Çünkü, kadının gücünün büyük olduğuna ve her şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. Sadece istemek önemli ve çaba sarf etmek gerekli. Bu yüzden her figürde kadın çizmesem bile, şalında, ayakkabısında, gözünde, her detayda ya hüznü ya mutluluğu ya da başarıyı anlatmışımdır. Hepsinin bir hikayesi var. Bence, hayatta hikayesi olmayan hiçbir şey yoktur" dedi.