Hocasının, 'Sen yapamazsın, yeteneğin yok' sözlerine aldırış etmedi, büyük başarılara imza attı
Ressam Gülşah Bulut, Antalya'daki sanat eğitimi sırasında hocasının, "Sen yapamazsın, yeteneğin yok" denilerek başladığı yolculukla, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki otel ve villalara tablo gönderen başarılı bir sanatçı oldu. Kadın temalı eserleriyle dikkat çeken Bulut, her yıl sergiler düzenleyip elde ettiği gelirleri kadın projelerine yönlendiriyor ve Elazığ'daki üretim tesisiyle el yapımı ürünler üretiyor.
İHA
• 18 Nisan 2025 - 12:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Nisan 2025 - 12:32 • Son Güncelleme: