Hisarcık-Gediz arası ulaşım müjdesi! Yıllardır beklenen projede çalışmalar yeniden başladı

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Mevcut güzergahın oldukça dar ve aşırı virajlı olması, özellikle kış aylarında birçok trafik kazasına davetiye çıkarıyordu. Başta Hisarcık ve Gediz'in köyleri olmak üzere çevre ilçelerle birlikte 50’ye yakın yerleşim yerinin aktif olarak kullandığı bu yolun tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı nihayet güvenli, konforlu ve rahat bir ulaşıma kavuşmuş olacak.Yol yapım çalışmalarının bu dönemki planlamasına dair edinilen bilgilere göre, yeni sezonda çalışmaların Hamamköy’ün alt kesimlerinden başlayarak Karbasan Köyü yol ayrımına kadar olan bölümünün tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların planlanan takvimde ilerlemesi ve zamanın elvermesi halinde ise projenin Dereköy mevkiine kadar uzatılması ve yolun büyük bir bölümünün ulaşıma hazır hale getirilmesi bildirildi.