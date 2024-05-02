Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir? Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur? Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler?
Baharın gelişini müjdeleyen Hızır ile İlyas’ın bir araya geldiği gün olarak kutlanan Hıdırellez Bayramı her yıl mayıs ayıyla birlikte araştırılıyor. Hıdırellez ritüelleri, mesajları, nasıl kutlandığına dair sorgulamalar başladı. İnanışa göre karada darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber, yılda sadece bir kez buluşuyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Hıdırellez’de ne yapılır? İşte Hıdırellez duaları ve ritüelleri…
• 02 Mayıs 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 12:29 • Son Güncelleme: