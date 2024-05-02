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Gündem Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir? Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur? Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler?
Haberler Gündem Haberleri Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir? Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur? Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler?

Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir? Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur? Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler?

Baharın gelişini müjdeleyen Hızır ile İlyas’ın bir araya geldiği gün olarak kutlanan Hıdırellez Bayramı her yıl mayıs ayıyla birlikte araştırılıyor. Hıdırellez ritüelleri, mesajları, nasıl kutlandığına dair sorgulamalar başladı. İnanışa göre karada darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber, yılda sadece bir kez buluşuyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Hıdırellez’de ne yapılır? İşte Hıdırellez duaları ve ritüelleri…

• 02 Mayıs 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
1 Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler

Hıdırellez ritüelleri ve duaları mayıs ayıyla birlikte yükselişe geçti. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine 2017 yılında giren Hıdırellez Bayramı, Anadolu ve Balkanlar'da, Orta Asya ve Orta Doğu'da kışın bitiminin kutlanılır. Dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de biliniyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez hikayesi nedir? Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur? Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler?

2 HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024?

2024 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanacak. Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar olan zaman Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturuyor.

3 HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Hıdırellez; Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

4 Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor. Mevsimlik bir bayram olarak belirli yörelerde kutlanan Hıdırellez'de geçmişten bugüne, gül fidanına dilek bağlamak ve ateşten atlamak gibi bazı ritüeller yapılıyor.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

5 HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

6 Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez'de yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da Hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.

Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

7 GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YERİNE GETİRİLİR

GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler.

8 YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

YOĞURT MAYALAMA GELENEĞİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

9 Hıdırellez ne zaman 2024, Hıdırellez nedir Hızır ve İlyas’ın buluştuğu Hıdırellez’de ne yapılır, hangi dualar okunur Hıdırellez günü yapılan ritüeller neler

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.