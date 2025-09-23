Herkes onu konuşuyor! Kastamonulu usta 56 tane üretti: Seri üretime geçecek!

2

Yıldız, "2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü servisiydik. Bizim araçlarımızdan 1640 adet aldılar. O dönemde şoför eğitimleri yapıyorduk. Bölge Müdürümüz Fahri Sönmezoğlu servisimize geldi. Sohbet sırasında, kamyonetlerin arkasının boş olduğunu söyledi. Biz de kardeşimle karar verdik. Atölyemiz, malzemelerimiz hazırdı. 2021'de Ar-Ge çalışmasına başladık. Müdürden şoförüne tüm orman ekiplerine sorduk. 'Sırtınızda 200-300 litre su olsa ne yaparsınız?' dedik. Onlar da '100 litre olsa yeter' cevabını verdi. Motorlu, marşla çalışan bir sistem önerince, 'Harika olur' dediler. Önce konsept bir makine yaptık, eksiklerini gördük. Sonra yeni araçlar ürettik. 2021 yazında Manavgat'taki büyük yangında denenen ilk aracımız, itfaiye ulaşana kadar önemli bir başarı sağladı. Bunun üzerine '20 tane daha yapın' dediler, biz de ürettik. Şimdi ise talep olursa seri üretime başlayacağız" dedi.