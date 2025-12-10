Her sene kasım ayında donmaya başlardı! Çıldır Gölü tarihinde ilk kez bu kadar gecikti: Turizm krizi yaşanabilir

2

Kars'ın Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasında 1959 rakımdaki Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. En derin noktası 42 metre olan göl, Kars ve Ardahan'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Kış aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Çıldır Gölü'nde henüz donma başlamadı.