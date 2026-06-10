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GündemHaziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor
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Haziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor

10.06.2026 - 18:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yer yer 5 metreyi bulan karda yayla yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

1Haziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci'nin talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, 2 bin 700 rakımlı Binmizit Yaylası'nda yoğun çalışma yürüttü.

2Haziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor

Yer yer 5 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele eden ekipler, yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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3Haziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor

Yetkililer, yayla yollarının tamamen ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının süreceğini bildirdi.

4Haziran ayında 5 metreyi bulan kar! Hakkari’de yayla yolları açılıyor