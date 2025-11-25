Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

2

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı dağları ile çevrili, 82 kilometrekare yüzey alanı ile 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, eşsiz doğası ve çevresinde yer alan park ve bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.