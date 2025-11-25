GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

25.11.2025 - 17:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbaharın eşsiz renkleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.

1Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbahar renkleriyle harmanlanan doğasıyla fotoğrafçılar ve doğaseverler için güzel manzaralar sunuyor.

2Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı dağları ile çevrili, 82 kilometrekare yüzey alanı ile 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, eşsiz doğası ve çevresinde yer alan park ve bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

3Hazar Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor! Doğaseverler akın akın oraya gidiyor

Bu dönemde ziyaretçilerine sakin ortamda dinlenme imkanı sunan Hazar Gölü, sonbaharda çevresinde oluşan renk cümbüşüyle doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.Gezin köyü ve Plajköy mevkisine gelen ziyaretçiler, güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.