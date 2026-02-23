Hayvan sevgisi mesleğe dönüştü: Nöbetten çiftliğe koşuyor

3

Hastane ve çiftlik arasında sürekli gidip geldiğini belirten Taşova, "Boş vakitlerimin hepsinde çiftlikteyim. Bazen hastanede gün aşırı nöbetlerimiz oluyor. Üst üste olduğu zamanlar Aydın'da kalıyorum. İşlerimi hallettikten sonra tekrar ailemin yanına gelip, çiftlikte çalışmaya devam ediyorum. Acil yoğun bakım bayağı yoğun bir birim. 24 saatlik nöbetlere geçtikten sonra daha sık gelmeye ve çiftlikle daha çok ilgilenmeye başladım. Hayvanlarla uğraşmayı daha çok seviyorum. Hemşireliği seviyorum, 13 yılda çok vaka gördüm ama hayvanlara bakmak, tedavi etmek ve hayvanlarla beraber büyümek bambaşka. Her şeyimi hayvanlarla yapıyorum. Yemek yerken, kitap okurken yanımdalar. Konuştuğumdan anlıyorlar. Onlara şarkılar dinletiyorum. Onları izlemeye bile bayılıyorum" dedi. İki yılda çiftlikte kendisine ait 6 hayvanı olduğunu belirten Taşova, süt gelirleri ile dünyayı gezmek istediğini de söyledi.