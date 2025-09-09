Hayaliydi, pes etmedi! 2 çocuk annesi Hatice Taş'ın hayatı ücretsiz kursla değişti

1

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kadınların istihdama daha kolay katılabilmesi için mesleki eğitim projelerine hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Toplu Taşıma ve Otobüs Şoförü Yetiştirme Kursu', vatandaşların hem mesleki yeterliliklerini artırdığı hem de istihdam kapısını araladığı bildirildi. Kursun, D sınıfı sürücü belgesi olan tüm vatandaşlara açık olarak düzenlendiği da ifade edildi.İki aşamalı ilerleyen kurs sürecinde ilk olarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1 ay boyunca teorik eğitim alan adaylara ‘İlkyardım', ‘Öfke kontrolü', ‘İletişim yöntem becerileri', ‘Stres yönetimi', ‘Trafik okuryazarlığı ve kuralları', ‘Ulaşımda enerji verimliliği' gibi konularda kapsamlı bilgiler verildiği kaydedildi. Teorik eğitimin ardından kursiyerlere ikinci adım olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı MEŞOT Otobüs Yerleşkesi'nde uygulamalı eğitim veriliyor. Burada kursiyerler hem direksiyon eğitiminin yanı sıra hem de teknik, mekanik ve bakım alanlarında bilgi veriliyor. 15-20 kişilik sınıflarda verilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK ‘Toplu Taşıma Otobüs Şoförlüğü Sertifikası' almaya hak kazanıyor.