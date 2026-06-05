Havalar ısındı, kabus geri döndü! Uzmanlar 2 bölgeye dikkat çekip uyardı

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"Geçen sene de bir önceki seneye göre daha az vaka vardı" diyen Yılmaz, "Bu sene de daha az olacağını tahmin ediyoruz. Keneler var ve insanlarımızın kenelerin bulunduğu bölgelere gidiş sayısı artıyor. Bu nedenle daha dikkatsiz olunabiliyor. Açık renkli ve uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı. O bölgelere bu şekilde gidilmeli. Böylece kene geldiği zaman görülebilsin ve deriye yapışmasın. Eve gelindiğinde de tüm vücudun dikkatlice incelenmesini öneriyoruz. Bu kurallara uyum azalıyor. Uyum azalınca da karşımıza vakalar çıkıyor. Vakalar Kelkit ve Şiran bölgesinden geldi. Spesifik bir antibiyotik gibi ilacımız yok. Ancak destek tedavileri var. Bilimin ilerlemesiyle birlikte destek tedavileri her geçen gün artıyor. Kışın zaten vaka görülmüyor. Vakalar mart ayıyla birlikte başlıyor. O dönemlerde vakalarımız oluyordu. KKKA, yüzde 2 ile 10 arasında ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Ağır seyreden vakalar mevcut. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ağır seyreden vakaları da sağlıklı şekilde taburcu etme şansımız daha yüksek. Bu nedenle ölüm oranları azaldı. Yine de dikkat etmemiz gerekiyor ki bu hastalığa yakalanmayalım" ifadeleri kullandı.