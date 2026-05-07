Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumunu açıkladı mı? Hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son dakika detaylarını açıkladı. Buna göre yeni haftada hem yağış olacak hem de güneş açacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrar mevsim normalleri seviyesine döneceğine belirterek, "Hava sıcaklıkları ülke genelinde yükseliyor" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini belirten Macit, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülmesi beklenen kar yağışları hakkında bilgi vererek bu bölgede vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.
Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde yükseliyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında Cuma günü için Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlara ilave olarak hafta sonunda yurdun iç kesimlerinde Marmara'da, İçe Anadolu'da, İç Ege'de, Doğu Anadolu bölgesinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Öğle saatlerinde beklediğimiz yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar örtüsü mevcut. Özellikle vatandaşlarımızın çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul'da cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde 22- 23 derece civarında. Ankara'da da cumartesi günü ve pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22-23 dereceler civarında olacak. İzmir'de de cumartesi gök gürültülü sağanak yağış var. Hava sıcaklıkları artıyor. 29 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz."