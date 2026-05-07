Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumunu açıkladı mı? Hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek?

Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde yükseliyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında Cuma günü için Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlara ilave olarak hafta sonunda yurdun iç kesimlerinde Marmara'da, İçe Anadolu'da, İç Ege'de, Doğu Anadolu bölgesinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Öğle saatlerinde beklediğimiz yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar örtüsü mevcut. Özellikle vatandaşlarımızın çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.