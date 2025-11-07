Hatay'ın damakları çatlatan lezzeti dünya haritasında: Maharetli ellerle açılıyor, özel baharatlarla hazırlanıyor!
Kaynak : İHA
özellikle el maharetiyle incecik açılan hamuru ve kente özgü özel baharatlarla yapılan harcıyla meşhur lezzeti Avrupa Birliği tarafından Hatay'ın tescillenen ikinci lezzeti oldu. Kente özgü lezzetlerden Kaytaz Böreği, Hatay Valiliği girişimleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen 54 üründen biri oldu.
Gastronomi şehri Hatay'ın Avrupa Birliği'nden tescilli coğrafi işaretli ürünü kaytaz böreği, el maharetiyle yapılarak damakları çatlatıyor.
Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran Hatay, yemek çeşitliliği ve gastronomi şehri olmasıyla biliniyor.
Kente özgü 54 ürün, Hatay Valiliği'nin girişimleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi. Hatay'ın tescilli lezzetlerinden olan kaytaz böreği, Avrupa Birliği tarafından tescillenerek Türkiye'ye özgü coğrafi işaretli ürün oldu.
Öte yandan, kaytaz böreği, Antakya künefesinin ardından Avrupa Birliği tarafından tescillenen Hatay'ın ikinci lezzeti oldu.
Kaytaz böreğine lezzet verense kente özgü baharatların kullanılması ve hamurunun maharetle açılması olarak biliniyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Unesco Hatay Gastronomi Evi'nin aşçısı Nesibe Aşmer, herkesi eşsiz lezzet kaytaz böreğini tatmaya davet ederek "Kaytaz böreği, Hatay'ımızın hem geleneksel, hem yöresel lezzetidir.
Herkesi kaytaz böreğinin tadına bakmaya bekliyoruz. Avrupa Birliği'nden tecilli bir yemeğimiz oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Gastronomi evimize hem geleneksel hem de yöresel yemeklerimizi tatmaya bekliyoruz" dedi.