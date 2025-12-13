Hatay’ın can damarı kritik seviyeye indi! Su kaynakları tükeniyor

4

Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının vatandaşlara anlatıldığını ifade eden Cihangir, hanelerde su tasarrufunu önemsediklerini belirterek "Ülkemiz genelinde ciddi bir kuraklık var, fakat bizi diğer illerimizden ayıran bizim ardışık olarak bu kuraklığı yaşıyoruz. Biz Ocak ayından bu yana kesintisiz olarak yürüttüğümüz operasyonları yapmamış olsaydık, Eylül ayının ilk haftasında barajda hiç su kalmayabilirdi. Sahadaki çalışmalarımız neticesinde halen şehrimize kesintisiz olarak suyu iletebiliyoruz. Olabildiğince Karaçay sistemini daraltarak, Karaçay sistemiyle beslenen bölgeleri biz başka alternatif kaynaklarla beslemeye gayret ediyoruz. Bu sayede Ocak ayı itibariyle günlük 120 bin metreküp su aldığımız Karaçay barajımızdan bu gün itibariyle 55 bin metreküp su alıyoruz. Yakında bir zamanda sahada yapacak olduğumuz operasyonla barajdan aldığımızı suyu 10 bin metreküp daha azaltacağız. Çalışmalarımızla barajı dolu tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yağışların gelmesiyle de birlikte 2026 yılında vatandaşlarımıza kesintisiz olarak su vermeye devam edeceğiz. Hemşerilerimize sürekli tasarrufu hatırlatıyoruz, kurum abonelerimizin hepsine tasarruf aparatı dağıtıyoruz. Hanelerde tasarruf yapılmasını önemsiyoruz. Okullarda çocuklarımıza suyun sınırsız bir kaynak olmadığını ve bir gün tükenebileceğini anlatmaya, tasarrufu öğretmeye gayret ediyoruz" dedi.