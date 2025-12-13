Hatay’ın can damarı kritik seviyeye indi! Su kaynakları tükeniyor
Hatay, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Antakya, Defne ve Samandağ’ın içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı’nda doluluk oranı %6’ya düşerken, kent genelinde su kaynakları hızla tükeniyor.
Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 64 azalmanın yaşandığı yağıştan nasibini Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay barajı da etkilendi. Türkiye'de yağış oranındaki azalmanın en yüksek olduğu illerin başında gelen Hatay'ın su deposu Karaçay Barajı'nda 2024 yılı Haziran ayında su miktarı yüzde 100 seviyesindeyken, 2025 yılı Haziran ayında yüzde 35 seviyesine geriledi ve Aralık ayı itibariyle yüzde 6 seviyesine düştü. Depremin yaralarının sarıldığı kentte vatandaşa kesintisiz su temini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), geride kalan 19 ayda il genelinde 230 sondaj çalışması gerçekleştirdi. Su kaybının önüne geçmek için 150 içme suyu deposunda; bakım, onarım ve yenilme çalışması gerçekleştiren HATSU, il genelinde 1500 kilometre yenileme çalışması gerçekleştirdi. HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir, kış aylarında etkili olacak yağışlarla birlikte 2026 yılında vatandaşlara kesintisiz su temini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan kuraklığa karşı HATSU tarafından 2025 yılının Şubat ayından itibaren alınan önlemler olmasaydı kentte yaşayan 600 bin insanın susuzlukla karşı karşıya kalacaktı.
Karaçay barajının kuraklıktan etkilenme sürecini anlatan Cihangir, "Büyük Karaçay barajımız, Samandağ ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 57 milyon metreküp kapasitemiz var, bunun 54 milyon metreküpü akit hacmi ve hacmin 35 milyonluk kısmını da içme suyu olarak şehrimize veriyoruz. Özellikle 2024 yılı ilk 6 aylık periyodunda şehrimizde ciddi yağışlar oldu, barajımızın 2024 yılı Haziran ayındaki doluluk oranı yüzde 100 doluydu. Haziran aayından sonra il genelinde ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Aslında 2024 yılı öncesinde de Amik Ovası havzasında ciddi kuraklık söz konusu. Yıllık yağış oranımızda azalmalar yaşanması ve tarımsal sulama ihtiyacının artmasıyla birlikte özellikle içme suyu tedariği noktasında ilimiz ciddi problemler yaşıyoruz. Şuan çekim yaptığımız nokta da Büyük Karaçay barajının hemen hemen içerisindeyiz. Gövde kotu 350 kotlarında ve biz gövde kotunun alt kısmındayız. Baraj doluluk oranımız bu gün itibariyle yüzde 6 seviyesinde. 2024 yılı Haziran ayında tamamen dolu olan barajımız aynı dönemde yüzde 35 ve bu gün itibariyle de yüzde 6 seviyelerine gerilemiş durumda. Büyük Karaçay Barajımızdan ilimizin 3 ilçesine ağırlıklı olarak su temini yapılıyor" dedi.
HATSU'nun kuraklığa karşı aldığı önlemleri değinen Cihangir, il genelinde su kaybı oranının çalışmalarla birlikte yüzde 57'den yüzde 52'ye gerilediğini belirterek "Hatay'ın kendi normallerine göre ilimizde yükse 80 oranında yağış azalması var. Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Hatay, yağışın en çok azaldığı illerin başında geliyor. Bundan kaynaklı ilimizde birçok noktada su temini konusunda sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. HATSU'nun sahada almış olduğu önlemlerle birlikte özellikle Ocak ayından bu yana sahada birçok noktada çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede barajımızda su seviyemizin yüzde 6'ya gerilemesine rağmen vatandaşlarımıza su teminini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı Nisan ayından bu yana 230 civarında sondaj gerçekleştirdik. Su kayıplarının önlenmesi amacıyla kırsal alanda 150 su depomuzda bakım, onarım ve yenileme faaliyeti gerçekleştirdik. Yüzeysel kaynaklardan temin ettiğimiz sular için bu alanlarda 100 nokta islahımız oldu. Bu sayede depo kayıplarını düşürdük, kaptaj alanlarında şartları iyileştirdik. İl genelinde 1500 km'nin üzerinde şebekeyi yeniledik, 1 buçuk yıl içerisinde. Toplam alt yapı metrajımız 5 bin 500 kilometre ve biz 4'te 1 oranında alt yapımızı yeniledik. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de bu rakamı 2 bin 500 kilometreye ulaştırmış olacağız. Şebekede basınç optimasyonu noktasında şebekeyi iyileştirirken diğer yandan da 2- 4 bar aralığında şebeke basıncı sağlama amacıyla sahada ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 2024 yılında il genelinde su kayıp oranımız yüzde 57'yken yaptığımız çalışmalarla bu oran yüzde 5 azalarak yüzde 52 civarına gerilemiş durumda" ifadelerini kullandı.
Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının vatandaşlara anlatıldığını ifade eden Cihangir, hanelerde su tasarrufunu önemsediklerini belirterek "Ülkemiz genelinde ciddi bir kuraklık var, fakat bizi diğer illerimizden ayıran bizim ardışık olarak bu kuraklığı yaşıyoruz. Biz Ocak ayından bu yana kesintisiz olarak yürüttüğümüz operasyonları yapmamış olsaydık, Eylül ayının ilk haftasında barajda hiç su kalmayabilirdi. Sahadaki çalışmalarımız neticesinde halen şehrimize kesintisiz olarak suyu iletebiliyoruz. Olabildiğince Karaçay sistemini daraltarak, Karaçay sistemiyle beslenen bölgeleri biz başka alternatif kaynaklarla beslemeye gayret ediyoruz. Bu sayede Ocak ayı itibariyle günlük 120 bin metreküp su aldığımız Karaçay barajımızdan bu gün itibariyle 55 bin metreküp su alıyoruz. Yakında bir zamanda sahada yapacak olduğumuz operasyonla barajdan aldığımızı suyu 10 bin metreküp daha azaltacağız. Çalışmalarımızla barajı dolu tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yağışların gelmesiyle de birlikte 2026 yılında vatandaşlarımıza kesintisiz olarak su vermeye devam edeceğiz. Hemşerilerimize sürekli tasarrufu hatırlatıyoruz, kurum abonelerimizin hepsine tasarruf aparatı dağıtıyoruz. Hanelerde tasarruf yapılmasını önemsiyoruz. Okullarda çocuklarımıza suyun sınırsız bir kaynak olmadığını ve bir gün tükenebileceğini anlatmaya, tasarrufu öğretmeye gayret ediyoruz" dedi.