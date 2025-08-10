Hatay'da yıkım başladı: Tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon modernleşiyor

5

,Prefabrik çarşıda ticarete devam edeceğini ifade eden esnaf Zekeriya Keleş, "Depremde Uzun Çarşıdaki bazı eski yapılar yıkıldı ve geri kalanlarda bayağı bir hasarlıydı. Uzun çarşının onarılması gerekiyordu. Çarşıda bayağı düzensizlik olmuştu. Hakkımızda hayırlısı bekliyoruz. Bugünde çalışmalar başladı ve söküm işlemleri devam ediyor. Çarşının alt taraflarında kepçeler yıkama başladı. Uzun çarşı bizim için çok şey ifade ediyor. Çocukluğumuzdan beri geldiğimiz, büyüdüğümüz, çalıştığımız, eski hâtıralarımızı ve yaşadıklarımızı ifade ediyor. Bu durum aslında bizim için çok zor bir durum, üzülüyoruz. Onarılacak yanı kalmamıştı. Uzun çarşı yıkılıp modern ve daha düzgün bir şekilde yapacaklarına inanıyoruz. Sağ olsun devletimiz çarşı yaptı, biz de şimdilik geçici çarşıda işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.