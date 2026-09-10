Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

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Öntürk, üniversiteye gidecek öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:



"Kardeşler, sizler sadece burada geleceğinizin yönünü çizmeyecek, gittiğiniz yerlerde Hatay'ı muazzam şekilde temsil edeceksiniz. Ülkeye, millete, vatana hizmet etmenin kapısını ilk burada açmış oluyorsunuz. Biz eğitim anlamında sizlerin her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz."