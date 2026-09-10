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Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

10.09.2026 - 14:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilerin heyecanına ortak olmak ve şehir dışına çıkış süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "İlk Bavulum İlk Biletim Projesi" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, yeni dönemde yükseköğretime başlayacak gençlere bilet parası, harçlık ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı dolu dolu bavullar hediye edildi.

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1Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

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 Hatay Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere içerisinde bilet parası, harçlık ve kişisel bakım ürünlerinin de bulunduğu bavul hediye etti.

Üniversiteye başlayacak öğrenciler için yürütülen "İlk Bavulum İlk Biletim Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

2Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

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Etkinlikte ağırlanan 50 gence, içerisinde bilet parası, harçlık, kişisel bakım ve kırtasiye ürünleri ile taşınabilir şarj aletinin yer aldığı bavul verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonu için başlatılan projenin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

3Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

Öntürk, üniversiteye gidecek öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşler, sizler sadece burada geleceğinizin yönünü çizmeyecek, gittiğiniz yerlerde Hatay'ı muazzam şekilde temsil edeceksiniz. Ülkeye, millete, vatana hizmet etmenin kapısını ilk burada açmış oluyorsunuz. Biz eğitim anlamında sizlerin her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz."

4Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

Öğrencileri tebrik eden Öntürk, üniversiteyi bitiren gençlere Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde iş bulma imkanı sağladıklarını kaydetti.AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal da her zaman öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi.

5Hatay'da üniversiteyi kazanan gençlere anlamlı destek: Öğrencilerin bilet parası belediyeden!

Programa, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve veliler de katıldı.

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