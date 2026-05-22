Hatay’da sel kabusu! Mahalle göle döndü: Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Yağışlı havanın sele dönüşmesiyle birlikte evinin su içerisinde kaldığını ve teknolojik eşyalar başta olmak üzere tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini ifade eden vatandaş, "Her yer yağmurdan dolayı su altında kaldı. Evlerimizin içindeki eşyalar sular altında kaldı ve eşyamız kalmadı. Beyaz eşyalarımız zarar gördü. Arabam vardı suyun altında kaldı, motosikletim vardı o da suyun altında kaldı. Zararımız çok inşallah çözeriz. Gece yağan yağmurdan dolayı kapılar açılmıyordu. Bende mahsur kaldım ve evden çıkamıyoruz. Çıkarmak için ekipler geldi ama ben istemedim. Evin içini düzenleyeceğim" dedi.