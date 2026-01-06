Hatay'da sabah sahile çıkanlar gözlerine inanamadı! Tedirginlik yaratan çekilme
06.01.2026 - 10:09
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde yaşanan 10 metrelik çekilme vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Etkisini gösteren deniz çekilmesi havadan görüntülendi.
Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.
Özellikle bölgede yaşayan ve her gün deniz kenarına gelen vatandaşlar, durumun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını ifade ettiler.