Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

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Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yüksek verim potansiyeline sahip soya çeşitlerinden dekara 350 ila 550 kilogram arasında ürün elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.Kaymakam Eroğlu, ilçede ilk kez gerçekleştirilen soya üretiminin Arsuz tarımı açısından stratejik bir adım olduğunu ifade ederek alternatif ürünlerin üretim desenine dahil edilmesinin tarımsal çeşitliliği artıracağını ve üreticilere yeni gelir imkanları sunacağını söyledi.