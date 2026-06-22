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Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

22.06.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın Arsuz ilçesinde tarımda tarihi bir adım atıldı ve Bakanlık desteğiyle bölgede ilk kez soya ekimi gerçekleştirildi. Ekilen üründe çiçeklenme dönemi başlarken, dekar başına 550 kilograma varan rekor verim bekleniyor.

1Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 180 dekarlık alanda ekimi yapılan soyada dekara 350 kilogram ile 550 kilogram aralığında hasat bekleniyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının TAKE Projesi kapsamında ilçede ilk kez ekimi yapılan soya üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

2Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

Arsuz ilçesinde toplam 180 dekarlık alanda, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan "Turbo" ve "Adel" çeşidi soya tohumlarının gelişim süreci hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Eroğlu, 23 Nisan’da ekilen ve çiçeklenme dönemine giren bitkileri yerinde inceledi.

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3Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yüksek verim potansiyeline sahip soya çeşitlerinden dekara 350 ila 550 kilogram arasında ürün elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.Kaymakam Eroğlu, ilçede ilk kez gerçekleştirilen soya üretiminin Arsuz tarımı açısından stratejik bir adım olduğunu ifade ederek alternatif ürünlerin üretim desenine dahil edilmesinin tarımsal çeşitliliği artıracağını ve üreticilere yeni gelir imkanları sunacağını söyledi.

4Hatay’da ilk kez denendi! Üreticiye yeni gelir kapısı olacak: O üründe hasat heyecanı

Kaymakam Eroğlu, elde edilecek sonuçların yeni üretim alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ve Arsuz’un tarımsal kalkınmadaki öncü rolünü sürdüreceğini kaydetti.