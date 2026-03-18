Hatay’da herkesi sevindiren görüntü: Bölge halkı rahat nefes aldı
18.03.2026 - 17:59
Hatay’daki Karaçay Barajı, yaz aylarında kuraklık ve düşük doluluk oranıyla gündeme gelmişti. Kışın etkili yağışlar sayesinde kısa sürede tamamen dolan baraj, bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.
Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nda su seviyesi, geçen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi oranda geriledi, doluluk oranı yüzde 6 seviyelerine kadar düştü.
Bazı bölgelerde su temininde zorluklar yaşandı. Barajdaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi sonrası alternatif su kaynakları devreye alındı. Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu.
Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi.