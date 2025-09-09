Hatay'da gürültü kirliliğine sebep olan akım: Kızımın doğum gününü kutlamak istersen kornaya bas!

3

Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.