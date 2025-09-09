Hatay'da gürültü kirliliğine sebep olan akım: Kızımın doğum gününü kutlamak istersen kornaya bas!
Kaynak : HATAY (İHA) -
Sosyal medyada gördükleri videonun aynısını yapmaya çalışan aile kızlarının doğum gününü sokağa taşıdı. Son dönemin en popüler akımlarından olan 'kornaya bas' akımı gün geçtikçe ülkenin dört bir yanında karşımıza çıkıyor. Hatay’da kızının doğum gününde aracının arkasına astığı ‘Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısıyla şehri turlayan baba kimilerine göre yürekleri ısıttı kimilerine göre de gürültü kirliliğine sebep oldu. Kızının doğum gününü kutlayan sürücülere teşekkürlerini dile getiren baba Gökhan Semerci, "Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim" dedi.
İskenderun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Semerci, 9 yaşına giren kızı Ecrin Semerci’ye unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı.
Baba Semerci, aracının arkasına ‘Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısı asarak şehir turuna çıktı. İnternette gördüğü akımı gerçekleştiren baba Semerci, yaptığı davranışla kızını sevindirse de gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdiğinin farkında değildi.
Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.
Doğum günü sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Ecrin Semerci, "Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Gelişmiş ülkelerde kornaya basmak neredeyse yasaklanacakken ülkemizde sürekli 'kornaya bas' akımları yapılarak adeta insanlar teşvik ediliyor. Kornaya basarken önünden geçtiğimiz evlerde bebek veya hasta olma ihtimalini göz ardı etmemekte fayda var.