Hatay'da gönülleri ısıtan yardım kampanyası! Reyhanlı'da 3 yıldan beri çadırda yaşayan aile sıcak yuvasına kavuştu

ALİ KARCI SICAK YUVAYA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYOR



Ali Karcı ve ailesi, çadır yaşamından kurtulup sıcak yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek muhtarlara teşekkür etti. 3 yıl boyunca çok kötü şartlarda yaz-kış boyunca çadıra yaşadıklarını anlatan Karcı, “Çadıra olumsuz koşullarda yaşadık. Zor günler geçirdik. Daha önceden tanıdığım Muhtar Hasan Şanverdi’den yardım istedim. Muhtarlar ve Reyhanlı halkının desteği ile ev sahibi oldum, çocuklarım bundan böyle daha rahat şekilde okula gidecekler. Destek olan herkesten Allah razı olsun” dedi.