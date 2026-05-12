Hatay'da 1 tonluk dev boğa kurbanlık için satışa çıktı!

Kurbanlık almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuları aktaran Geçin, "Özellikle kurbanlığın ırkına dikkat etsinler. Et verimi yüksek ırklar tercih edilmeli ve hayvanın 2 yaşın üstünde olması lazım. Bugün piyasada 600 kiloluk normal bir sığırla, et verimi yüksek bir ırktan çıkan et miktarı çok fark eder. Verimi yüksek ırklar yüzde 50'ye yakın yumuşak et verir. Sığırlarımızın et verimliliğini üzerine yumurta koyarak test ederiz. Yumurta sırtından düşmüyorsa, hayvanın et veriminin yüksek olduğunu gösterir" diye konuştu.