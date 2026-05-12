Hatay'da 1 tonluk dev boğa kurbanlık için satışa çıktı!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hatay Reyhanlı’da kurbanlık pazarı hareketlendi. Besici Sami Geçin tarafından özenle yetiştirilen, 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki simental cinsi boğa "Paşa", 450 bin liralık fiyatıyla pazarın gözdesi oldu. Et verimi yüksekliğiyle bilinen dev boğa, şimdiden alıcısını bekliyor.
Paşa'nın simental sığır ırkından olduğunu belirten Sami Geçin, hayvanları kendilerinin yetiştirip satışına sunduğunu söyledi.
Simental sığır ırkının et verimi yüksek olduğunu belirten Geçin, "Paşa, özel besi hayvanı, eti de çok lezzetli olacak. Yaklaşık 1 yıldır besliyoruz. Şu an 2 yaşını geçmiş durumda. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" dedi.
Kurbanlık almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuları aktaran Geçin, "Özellikle kurbanlığın ırkına dikkat etsinler. Et verimi yüksek ırklar tercih edilmeli ve hayvanın 2 yaşın üstünde olması lazım. Bugün piyasada 600 kiloluk normal bir sığırla, et verimi yüksek bir ırktan çıkan et miktarı çok fark eder. Verimi yüksek ırklar yüzde 50'ye yakın yumuşak et verir. Sığırlarımızın et verimliliğini üzerine yumurta koyarak test ederiz. Yumurta sırtından düşmüyorsa, hayvanın et veriminin yüksek olduğunu gösterir" diye konuştu.
Öte yandan kurbanlık almaya gelen Şerif Tunbul ise Kurban Bayramı yaklaşırken fiyat araştırması yaptığını söyledi.