Hatay seralarında domates mesaisi başladı! Verim düştü ama fiyat çiftçiyi kurtardı!: Kilosu 60 TL!

Şu an domatesin kilosunu 60 TL’den satıyoruz ve fiyatlardan çok memnunuz. Fazla yağış olması yüzünden serada aşırı nem oluştu. Bu nemden dolayı domateslerimiz hastalandı ve verim düştü. Domates hastalığı konusunda epey bir mücadele ettik, bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Geçen sene verim daha iyiydi. Çünkü geçen sene kuraklık vardı, nem fazla yoktu ve ılık bir iklim hakimdi. Dolayısıyla geçen seneki verimimiz çok daha yüksekti.