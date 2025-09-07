Hasat yapıldı, pekmeze geçildi! Katkısız işleniyor, ailelerin gelir kapısı oldu

4

Isı derecesinin dengeli olmasını belirten Kayran, ''Çok fazla ısı olursa olmaz. Isıyı elimizle, parmağımızla test ederek kontrol ediyoruz. Uygun sıcaklığa ulaştığında karışımı başka bir kaba boşaltıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenme sırasında karışıma eklediğimiz beyaz toprak dibe çöküyor ve su tamamen berraklaşıyor. Temizlenen bu üzüm suyunu alıp pekmez yapım aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada suyu büyük tencerelere dolduruyor, altına daha yüksek bir ateş yakıyoruz. Ateşin sürekli harlı olması gerekiyor. Bu kaynatma işlemini genellikle ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftası arasında yapıyoruz. Pekmez yapımı süreci yaklaşık bir hafta kadar sürüyor'' diye konuştu.