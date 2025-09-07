Hasat yapıldı, pekmeze geçildi! Katkısız işleniyor, ailelerin gelir kapısı oldu
Siirt'te hasadı yapılan sinceri üzümü, geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Kentin birçok köyünde aileler, bağlarından topladıkları üzümleri işleyerek doğal ve katkısız pekmez elde ediyor.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez, tamamen üzümlerden üretiliyor. Toplanan üzümler sıkıldıktan sonra elde edilen su, büyük kazanlarda kaynatılıyor.
Kaynama sürecinde mayalanma işlemi için içerisine meşe odunundan elde edilen kül atılıyor. Bu yöntem sayesinde hem pekmezin rengi berraklaşıyor hem de doğal tadı korunuyor.
Pekmez üreticisi Celal Kayran, sinceri üzümünden elde edilen pekmezin yapım aşamalarını anlattı. Kayran, önce üzümlerin toplandığını, ardından özenle temizlendiğini belirtti. Kayran ''Üzümleri daha sonra çuvallara doldurup havuzun içine yerleştiriyoruz. Havuzda çuvalın üstüne çıkıp üzümleri ayakla eziyoruz. Ezdikten sonra çıkan üzüm suyu kanaldan kovaya akıyor. Bu suyu ayrıştırabilmek için içine mutlaka beyaz bir toprak katıyoruz. Bu beyaz toprak olmazsa olmaz. Sonrasında suyu büyük bir tencereye döküyoruz. Bu tencerenin altına az miktarda ateş yakarak ısıtmaya başlıyoruz'' dedi.
Isı derecesinin dengeli olmasını belirten Kayran, ''Çok fazla ısı olursa olmaz. Isıyı elimizle, parmağımızla test ederek kontrol ediyoruz. Uygun sıcaklığa ulaştığında karışımı başka bir kaba boşaltıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenme sırasında karışıma eklediğimiz beyaz toprak dibe çöküyor ve su tamamen berraklaşıyor. Temizlenen bu üzüm suyunu alıp pekmez yapım aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada suyu büyük tencerelere dolduruyor, altına daha yüksek bir ateş yakıyoruz. Ateşin sürekli harlı olması gerekiyor. Bu kaynatma işlemini genellikle ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftası arasında yapıyoruz. Pekmez yapımı süreci yaklaşık bir hafta kadar sürüyor'' diye konuştu.