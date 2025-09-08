Hasat gecikti verim azaldı: Antalya'da 800 rakımda 4 ton ancak yetişti

6

Ürünlü'de incirin çok kaliteli olduğunu söyleyen Şanlı, "Bursa incirimizin 8 tanesi bir kilogram civarında geliyor. Kalite mükemmel. Bu yıl rekolte son 25 yılın en düşük rekoltesi fakat, kalite olarak oldukça yüksek. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı da incirlerimizde ayrı bir lezzetli, tat ve aroması çok yüksek" şeklinde konuştu.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir bahçelerine giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış fiyatı ise kalitesine göre 100 ile 120 TL arasında değişiyor.