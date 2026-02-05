Hasat bitti, budama ve gübreleme başladı: Fiyatlar 700 TL’den başlıyor
05.02.2026 - 16:01Güncellenme Tarihi:
Balıkesir Burhaniye’de hasat mevsiminin ardından zeytinliklerde hummalı bir çalışma başladı. Son sağanak yağışlarla yüzü gülen üreticiler, budama ve gübreleme işlemlerine başladı.
Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde son günlerde yaşanan sağanak yağışlar, bazı yerlerde su baskınlarına neden olurken, zeytin üreticilerini de sevindirdi. Zeytinliklerde hasat sonrası budama ve gübreleme çalışmaları başladı.
Yağışların çok iyi olduğunu kaydeden gübre bayi Şinasi Çelik, "İki yıldan beri kuraklık vardı. Sonbahardan bu yana çok güzel yağışlar oldu.
Bu da çiftçileri umutlandırdı. Bu günlerde gübre satışları da arttı. Gübre fiyatları da 700 lira ile bin 900 lira arasında değişiyor" dedi.