Hasankeyf'te turizm patlaması: 12 bin yıllık tarih, yıllık hedefini ikiye katladı!

Kaymakam İmrak, aydınlatma çalışmalarıyla birlikte artık Hasankeyf’in sadece gündüz değil, geceleri de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, “Eski Hasankeyf olarak nitelendirilen koylarda muazzam bir doğal güzelliğe sahip tekne turlarımızla beraber bizler misafirlerimize bir doğa harikası bir gezinti sunuyoruz. Arkeopark alanı da eskiden Hasankeyf'te bulunan ve kendisine zarar verilmeden gelip mevcuttaki konumuna yerleştirilen 7'nin üzerinde eseri bizler burada kıymetli misafirlerimize sergiliyoruz. Şaab Vadisi ve Kale Ören Yeri bölgesi de misafirlerimize bir tarihi gezinti sunmaktadır.