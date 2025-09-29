Hasadı 4 günde tamamlanıyor! Kilosu 12,5 TL: Cips fabrikaları kapış kapış alıyor

3

Artova patatesinin lezzetine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti: "Patatesimiz piştiğinde sulanmaz, çok kaliteli olur. Sabit müşterilerimiz var, köylere satıyoruz. Artova'nın patatesi kışa dayanıklı, lezzetli ve pişmesi güzel olduğu için Tokat, Yozgat, Ordu gibi illere de gidiyor. Ayrıca cips fabrikalarına gönderiyoruz. Aile olarak 7-8 kişi çalışıyoruz, hasadı 3-4 günde tamamlıyoruz. Bu yıl iklim sıcak gittiği için dönüme 4 ton hasat bekliyoruz. Patatesin kilosunu 12,5 liraya satıyoruz."