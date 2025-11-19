Halit Yukay'ın ölümünde şok detay: Denizcilik literatüründe hiç rastlanmadı! Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi iddianamede

9

“Arel-7 gemisi kaptanının geminin sevk ve idaresinden asli derecede sorumlu olduğu, kaza esnasında geminin köprüsünde aynı zamanda seyir vardiyasını tek başına tuttuğu, Arel-7 gemisinin radarda görünmeyen ve yüksek hızla kendisine gelen küçük bir tekneyi fark etmesi veya kendisini görmeyerek, doğrudan kendisine çarpma ihtimalini değerlendirme ihtimalinin çok düşük olduğu, kaptanın bu tür bir kaza ihtimaline karşı önsezi ve bilinç düzeyinin düşük olacağı, bu ihtimali fark etse dahi geminin büyük ve ataleti dolayısıyla rotasını değiştirmesi durumunda, kendisine doğru hızla gelen tekneden kaçma ihtimalinin bulunmayacağı, ancak uluslararası ve ulusal denizcilik kuralları gereği köprü üstünde vardiya tutan kaptanın, sürekli ve tetikte (alert) olarak gözcülük yapması gerektiği, sürekli gözcülük yapılması durumunda gemiye belirli bir mesafede yaklaşan teknenin tespit edilebileceği ve çatışma ihtimalinin bulunması durumunda, gemi düdüğü ile uyarılması sayesinde, tekne kaptanının kazayı önleme manevrası yapma şansının bulunduğu, bu anlamda gemi kaptanının kazayı önlemede tali derecede kusurlu olduğu anlaşılmıştır.”