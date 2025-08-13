Hakkari'nin saklı Cenneti Kaval şelalesi çöp yığınlarına dönüştü!
Kaynak : İHA
Hakkari'de saklı cennet olarak nitelendirilen Kaval Şelalesi'nde, piknikçilerin geride bıraktığı çöpler tepki topladı. Doğaseverler alanda 13 torba çöp toplayarak piknikçileri eleştirdi.
Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan Kato Dağı eteklerinde yer alan Kaval Şelalesi, son dönemde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle çevre kirliliğiyle sık sık gündemde yer alıyor.
Çevreye atılan ambalaj ürünleri, çöp poşetleri ve benzeri atıklar, Kaval Şelalesi'nin doğal güzelliğine gölge düşürürken, bölgeyi ziyaret eden Yüksekova Adventures Dağcılık Spor Kulübü üyeleri ise bölgede 13 torba çöp topladı.
Kulüp üyeleri bölgede kirliliğin her geçen gün artığını belirterek, doğayı kirleten ziyaretçileri eleştirdi. Yüksekova Adventures Dağcılık Spor Kulübü'nün kurucu üyesi İslam Gürdal, piknikçiler tarafından alanın çöp yığınına çevrildiğini aktararak, "Bunun önlemini şimdiden almalıyız.
Bunları yiyip doğaya atanlara hakkımı helal etmiyorum. Buraya gelecekseniz doğaya uygun davranın ya da hiç gelmeyin. Sizlerde buraya geldiğinizde her köşede ateş yakıp her köşeye çöpünüzü bırakmayın. Eğlenmek bizim de hakkımız. Bu eğlenme saatimizi kısıp sizlerin çöplerini toplamak zorunda kaldık" dedi.
Yüksekova Adventures Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İhsan Atay ise "Bugün burada bir etkinlik düzenledik. Baktık ki burası çok kirli, arkadaşlarımızla birlikte çöpleri toplamaya, doğayı temizlemeye karar verdik ve elimizden geldiğince temizledik.
Özellikle Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik halkından istediğimiz şu, lütfen burada çöplerinizi götürün ve buraya çöpleriniz atmayın. Doğamıza, güzelliklerimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.