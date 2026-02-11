Hakkari Yüksekova'da yoğun kar yağışı dehşeti yaşattı! Kış ortasında evsiz kaldı: Deprem oluyor sandım

6

Kışın en sert günlerinde derme çatma yapısının yıkılmasıyla açıkta kalan Bala, "Çok mağdurum, gidecek hiçbir yerim yok. Bu kış kıyamette dışarıda kaldım. Büyük bir dehşet yaşadım, uzanacak bir yardım eli bekliyorum" dedi.