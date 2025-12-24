Hacet namazı kaç rekat? Diyanet açıkladı, Regaip Kandili hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

6

"Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır. Bu namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/28)"