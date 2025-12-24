Hacet namazı kaç rekat? Diyanet açıkladı, Regaip Kandili hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
Regaip Kandili'ne az bir zaman kala yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen ibadetlerden biri de hacet namazının nasıl kılındığı oldu. Peki Regaip Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi sureler okunur?
Regaip Kandili'nin maneviyatıyla birlikte Müslümanların merak ettiği ibadetler arasında hacet namazı öne çıkıyor. Dileklerin kabulü niyetiyle kılınan bu özel namaz, hem gündelik hayatın hem de ahiret için isteklerin Allah'a sunulmasında önemli bir ibadet olarak biliniyor. Mekruh vakitler dışında her zaman kılınabilen hacet namazı, kandil gecelerinde daha fazla araştırılıyor.
Hacet namazı, kişinin dünya veya ahirete dair dileklerini Allah'a sunmak için kıldığı nafile bir ibadettir. Bu nedenle "dilek namazı" olarak da anılır. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yer alan yazılı açıklama şu şekildedir:
"Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir.
Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavât getirsin ve şöyle desin:
"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!" (Tirmizî, Vitir, 348 [479]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 189 [1384])"
"Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır. Bu namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/28)"