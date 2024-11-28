Günümüzde bile örneği yok, hala çalışıyor! 2 bin 200 yıllık Antik Kentin altyapısı günümüz mühendislerine örnek
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kentinin temiz su ve atık su drenaj sistemi hala çalışıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yapıların günümüzde bile örneğinin bulunmadığını belirterek, "O kadar çok deprem ve doğal afetler geçirmiş olmasına rağmen günümüzde bu sistemin açılıyor olması ve hatta yağmurlu havada çalışıyor olması bence inanılmaz bir şey" dedi.
İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: