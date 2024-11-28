Günümüzde bile örneği yok, hala çalışıyor! 2 bin 200 yıllık Antik Kentin altyapısı günümüz mühendislerine örnek

Şimdi biz kazdığımızda, kütüphanede, Batı Cadde'de, Roma Hamamı'nda, Konaklar'da, tüm bu sistemin hala tiyatroda bu sistemin çalıştığını görüyoruz ki bu, o kadar çok deprem ve doğal afetler geçmiş olmasına rağmen günümüzde, hemen temizlediğinizde bu kanalizasyonun bu sistemin açılıyor olması ve hatta yağmurlu havada çalışıyor olması bence inanılmaz bir şey.