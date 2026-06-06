Günlük 800 lira kazanıyorlar! Isparta'da hasat başladı: Dünya o ürünün peşinde

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Kaya, "Emekliyim ve ek iş olarak yapıyorum. Gülcülük oldukça meşakkatlidir. Çocuğa bakar gibi bakmalısın. Otunu ayıklayacaksın, ilacını, gübresini atacaksın ki sana çiçek versin. İşçi bulmak çok zor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Ama seher vaktinde kalkıp tertemiz havada gül toplamak ayrı bir keyif" diye konuştu. Kaya, bu yıl 2 dekar bahçesinden 1,5- 2 tona yakın çiçek beklediğini, bunun da kendisine 160 bin lira gelir getireceğini ancak masraflar çıkınca kendisine çok fazla bir kazanç kalmayacağını da kaydetti.