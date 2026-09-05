Güney Kore gezisinde gördü Kastamonu'da üretti! Girişimci vatandaş Taşköprü'nün beyaz altınını siyah altına çevirdi

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Açıklamalarda bulunan Halit Cebeci, yaklaşık 11 yıldır siyah sarımsak üzerine çalıştıklarını belirterek, üretimlerinde yalnızca coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını kullandıklarını söyledi.



Geçen yıl 30 ton siyah sarımsak ürettiklerini ifade eden Cebeci, "Her yıl üretim kapasitemizi artırıyoruz. Taşköprü sarımsağı çok kıymetli bir ürün. Biz de bu değeri farklı ürünlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Siyah sarımsak püresi de bunlardan biri." dedi.