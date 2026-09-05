Güney Kore gezisinde gördü Kastamonu'da üretti! Girişimci vatandaş Taşköprü'nün beyaz altınını siyah altına çevirdi
Kastamonu'da girişimci Halit Cebeci, Avrupa Birliği ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağını fermantasyon yöntemiyle işleyerek siyah sarımsak püresi geliştirdi. Katkı maddesi içermeyen gurme ürün, farklı kullanım alanları ve kendine has aromasıyla tüketicilerden ilgi görüyor. Güney Kore'den Taşköprü'ye uzanan girişimcilik hikayesi bölge ekonomisine hem istihdam hem de sürdürülebilir yeni bir alan kattı.
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Yaklaşık 14 yıl önce Güney Kore'de siyah sarımsakla tanışan Kastamonulu girişimci Halit Cebeci, bu ürünü Türkiye'de üretmek için çıktığı yolda yeni bir başarıya imza attı. Yalnızca coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kullanan Cebeci, siyah sarımsaktan geliştirdiği katkısız siyah püreyi hem zincir marketlerde hem de çevrim içi satış kanallarıyla tüketicilere ulaştırıyor.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bilimsel, KOSGEB'den ise proje bazlı destek alan Cebeci, uzun süren denemelerin ardından fermantasyon yöntemiyle siyah sarımsak üretimine başladı.
Kastamonu'da küçük bir dükkanda başlayan üretim yolculuğu zamanla büyüdü. Bugün çalışmalarını 750 metrekarelik bir tesiste sürdüren Cebeci, siyah sarımsaktan elde edilen yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bu çalışmaların son örneklerinden biri de siyah sarımsak püresi oldu.
Açıklamalarda bulunan Halit Cebeci, yaklaşık 11 yıldır siyah sarımsak üzerine çalıştıklarını belirterek, üretimlerinde yalnızca coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını kullandıklarını söyledi.
Geçen yıl 30 ton siyah sarımsak ürettiklerini ifade eden Cebeci, "Her yıl üretim kapasitemizi artırıyoruz. Taşköprü sarımsağı çok kıymetli bir ürün. Biz de bu değeri farklı ürünlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Siyah sarımsak püresi de bunlardan biri." dedi.
Siyah sarımsağın gurme bir ürün olduğuna dikkat çeken Cebeci, Taşköprü sarımsağının bölgede "beyaz altın" olarak anıldığını hatırlatarak, siyah sarımsağı ise "siyah inci" olarak tanımladıklarını söyledi.
Kendine özgü aromasıyla öne çıkan siyah sarımsak püresinin farklı şekillerde tüketilebildiğini belirten Cebeci, "Kızarmış ekmeğin üzerine sürülebiliyor, salatalarda kullanılabiliyor, sos yapımında tercih edilebiliyor. Ayrıca et ve balık yemeklerinin yanında lezzetli bir meze olarak da servis edilebiliyor." ifadelerini kullandı.
Siyah sarımsak ürünlerinin farklı zincir marketlerde satışa sunulduğunu aktaran Cebeci, ürünlere çevrim içi kanallar üzerinden de ulaşılabildiğini kaydetti.
Firmanın gıda mühendisi Büşra Boz da ürünlerde herhangi bir katkı maddesi bulunmadığını vurguladı.
Siyah sarımsak dişlerinin ezilmesiyle pürenin elde edildiğini belirten Boz, nar ekşili versiyon başta olmak üzere farklı inovatif ürünler geliştirdiklerini söyledi.
Pürenin salatalarda, marinasyonlarda ve çeşitli tariflerde kullanılabildiğini anlatan Boz, "Tüketiciler ilk etapta ürüne biraz ön yargıyla yaklaşabiliyor. Ancak tattıklarında alışılmış sarımsak lezzetinden çok farklı, gurme bir aromayla karşılaşıyorlar." dedi.
Ürünün belirgin bir sarımsak kokusuna sahip olmadığını da vurgulayan Boz, tüketicilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.