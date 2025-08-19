GümüÅŸhaneâ€™nin zirvelerinde kartpostallÄ±k görüntü: Sis denizi gün batÄ±mÄ±yla buluÅŸtu, fotoÄŸrafçÄ±lar birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±
Kaynak : Ä°HA
TÃ¼rkiye'nin saklÄ± cenneti GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin zirveleri, masalsÄ± bir manzaraya ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Karadeniz'den gelen nemli havanÄ±n daÄŸlara Ã§arpmasÄ±yla oluÅŸan sis denizi, gÃ¼n batÄ±mÄ±nÄ±n turuncu ve mor tonlarÄ±yla birleÅŸerek kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. Merkeze baÄŸlÄ± DumanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, 2 bin 485 metre rakÄ±mlÄ± Ziyaretburnu Tepesi, bu eÅŸsiz doÄŸa olayÄ±na tanÄ±klÄ±k eden noktalardan biri oldu.
CoÄŸrafyasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± oluÅŸturan daÄŸlarÄ±n neden olduÄŸu binlerce vadiye ev sahipliÄŸi yapan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de sÄ±cak yaz gÃ¼nlerinde Karadeniz'e yakÄ±n vadilerde akÅŸam ve sabahÄ±n erken saatlerinde gerÃ§ekleÅŸen sis olayÄ± seyrine doyumsuz manzaralar oluÅŸturuyor.
Bu mekanlardan birisi olan Merkeze baÄŸlÄ± DumanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan ve Ã¼nlÃ¼ TaÅŸkÃ¶prÃ¼ YaylasÄ±na komÅŸu 2 bin 485 metre rakÄ±mlÄ± Ziyaretburnu Tepesinde akÅŸam saatlerinde oluÅŸan sis denizi manzarasÄ± gÃ¼n batÄ±mÄ±yla bir araya gelince masalsÄ± manzaralara ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
HavanÄ±n soÄŸumasÄ±yla vadileri dolduran bulutlar Ziyaretburnu Tepesinden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda adeta uÃ§suz bucaksÄ±z bir deniz gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ sunarken gÃ¼n batÄ±mÄ±nda gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ±yla bulutlarÄ±n beyazlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸerek pamuk tarlalarÄ±nÄ± andÄ±ran kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
Fransa'da yaÅŸayan ve sÄ±k sÄ±k memleketine gelerek ÅŸehrin doÄŸa harikalarÄ±nÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±p sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸan GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneli HÃ¼seyin Mutlu da arkadaÅŸÄ±yla birlikte o eÅŸsiz anlara ÅŸahitlik etti.Â Fransa'da yaÅŸayan ve memleketine olan sevdasÄ±yla bilinen HÃ¼seyin Mutlu, 3 bin kilometrelik yol kat ederek bu anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi.
GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin eÅŸsiz doÄŸa harikalarÄ±nÄ± drone kamerasÄ±yla kaydeden Mutlu, "Ä°nsanlar bu manzaralarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in kilometrelerce yol kat ediyorlar ama maalesef biz ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dibindeki bu gÃ¼zellikleri keÅŸfetmiyoruz" diyerek hemÅŸehrilerine Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Â Mutlu, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin turizm potansiyeline dikkat Ã§ekerek, bu tÃ¼r manzaralarÄ±n daha fazla tanÄ±tÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â
Memleket sevdasÄ±yla sÄ±k sÄ±k 3 bin kilometrelik yolculuk yaparak GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin "saklÄ± cennetlerini" drone kamerasÄ±yla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiren ve ÅŸehrin eÅŸsiz tarihi ve doÄŸal gÃ¼zelliklerini dÃ¼nyaya tanÄ±tan Mutlu, "GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'mizin Ã§ok deÄŸerli, gÃ¼zel ve eÅŸsiz doÄŸasÄ± var.
Her videoda sÃ¶ylÃ¼yorum, gelip buralarÄ± keÅŸfedelim bu manzaranÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karalÄ±m diye. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar bu manzaralarÄ± izlemek iÃ§in baÅŸka yerlerde kilometrelerce tÄ±rmanÄ±yorlar. Ama bizim ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dibindeki yerlerimize maalesef biz gelip gezmiyoruz, buralarÄ± keÅŸfetmiyoruz. GerÃ§ekten bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi.
Ã‡ektikleri sis denizi manzarasÄ± iÃ§in neredeyse tamamen asfalt ve beton yolla bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Mutlu, "Bu manzaralar baÅŸka illerde olduÄŸu gibi GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'mizde de turizme katkÄ± saÄŸlayabilir. Maalesef memleketimizin yÃ¼zde 80'inin memleketimizin neresinde ne var haberi yok. Bunu gÃ¶stermek amaÃ§lÄ± gelip devamlÄ± bÃ¶yle videolarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ekmeye devam ediyoruz. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi bu gÃ¼zel manzaralarÄ± onlarla buluÅŸturuyoruz" ifadelerini kullandÄ±.
Uzmanlar, bu sislerin Karadeniz'den gelen nemli hava kÃ¼tlelerinin GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin yÃ¼ksek ve soÄŸuk daÄŸlarÄ±na Ã§arpÄ±p vadilerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ±yla oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.