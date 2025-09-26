Gümüşhane'nin 'yeraltı sarayı' şifa dağıtıyor! 9 ayda 100 binden fazla ziyaretçi ağırladı

4

Tekstil mühendisiyken istifa edip hayallerinin peşinden giderek motosikletiyle tek başına Türkiye'nin 81 ilini gezmeye başlayan Saliha Özkan, Karaca Mağarası'nı hep merak ettiğini ve görünce çok etkilendiğini söyledi. Projesinde 59. şehir olarak Gümüşhane'ye geldiğini ve Karaca Mağarası'nı ziyaret ettiğini kaydeden Özkan, "Daha önce de araştırmıştım. Fotoğraflarını gördüm fakat içerisinde olmak bambaşka bir şey. Astım geçmişi olan bir insan olarak da içeriye geldiğimde o farkı hissedebiliyorsun nefes aldığında. Oldukça rahat. Vaktim olsa da her gün gelebilsem diyorum. İnşallah tekrardan yolumuz düşer buralara" dedi.