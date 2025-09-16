Gümüşhane'de doğa, yaylacılara mesajını verdi! Bu çiçekler ortaya çıkınca yaylayı terk etmek lazım

6

Genellikle mor, eflatun veya pembe tonlarındadırlar. Sonbahar da açar. Bu yüzden de güz çiğdemi de denilebiliyor. Yaylalarda açtığı zaman genellikle şöyle bir ifadede bulunurdu yaşlılarımız, büyüklerimiz: Bu çiçekler açtığı zaman varın gidin, var git, yani burayı terk et, köyüne git anlamında. Bu anlamda söylendiği için yöresel adıyla da vargit çiçeği olarak da bilinir. Manzarası çok güzel. Bu bölgede sanki insan eliyle ekilmiş gibi her taraf öbek öbek çiçek. Değişik güzelliklere bezemiş buraları" dedi.