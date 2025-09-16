Gümüşhane'de doğa, yaylacılara mesajını verdi! Bu çiçekler ortaya çıkınca yaylayı terk etmek lazım
Kaynak : GÜMÜŞHANE (İHA) -
Gümüşhane'de sıcak geçen yazla beraber yaylalara göç eden vatandaşlar şehir merkezine ve köylerine döndü. Yaylalarda kalan az sayıdaki vatandaşa da doğa 'vargit' çiçekleriyle mesajını verdi. Kızın gelişini haber veren çiçekler sonbaharda Gümüşhane'nin yaylalarında göz kamaştıran bir görüntüye vesile oldu.
Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip şehri Gümüşhane'de yaylacıların yaklaşan kış mevsiminin doğal habercisi olan 'vargit' çiçekleri yüksek kesimlerde yüzünü göstermeye başladı. Yaz sıcağıyla kavrulan yaylaları kış öncesi son defa süsleyerek manzaraya doyumsuz bir güzellik katan vargit çiçekleri, sonbahar mevsiminde beyaz ve mor renkleriyle Doğu Karadeniz yaylalarına ayrı bir güzellik katıyor.
Yörede kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, Gümüşhane yaylalarını da adeta mor ve beyaz bir halıyla kaplayarak görenleri kendine hayran bırakıyor.Türkiye'de yoğun olarak başta Gümüşhane olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda görülen ve yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "dön geri", "güz gülü" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla bilinen çiçekler açmaya başladı.
Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü için de işaret olarak kabul gören Vargit çiçekleri, tarihi İpek Yolu güzergahının en zorlu geçitlerinden birisi olan Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Geçidinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Doğal meteoroloji sistemi olan 'vargit çiçekleri' yaklaşan soğuklar öncesi yaylacıları uyarmak için yeniden toprak üzerine çıktı. Her yıl sonbahar mevsiminde kendini göstererek yaylalardan göç etme zamanının geldiğini doğal yollarla haber veren vargit çiçekleri açınca yaylacılara "Havalar soğuyor, kış geliyor artık geri dön" uyarısında bulunuyor. Zigana geçidinde eşsiz manzaralara neden olan ve öbek öbek tarla gibi boyunu göğe doğru uzatan Vargit Çiçekleri kış öncesi yaylaları son defa süslüyor.
Zigana dağına giderken denk geldiği vargit çiçeklerinin bol bol fotoğraflarını çeken Selami Karaaslan, "Yöresel adıyla vargit, normalde çiğdem diye bilinen yayla çiçekleri Zigana'yı sarmış. Çok güzel bir manzarası var.
Genellikle mor, eflatun veya pembe tonlarındadırlar. Sonbahar da açar. Bu yüzden de güz çiğdemi de denilebiliyor. Yaylalarda açtığı zaman genellikle şöyle bir ifadede bulunurdu yaşlılarımız, büyüklerimiz: Bu çiçekler açtığı zaman varın gidin, var git, yani burayı terk et, köyüne git anlamında. Bu anlamda söylendiği için yöresel adıyla da vargit çiçeği olarak da bilinir. Manzarası çok güzel. Bu bölgede sanki insan eliyle ekilmiş gibi her taraf öbek öbek çiçek. Değişik güzelliklere bezemiş buraları" dedi.