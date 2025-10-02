Gümüşhane'de bir anda belirdi! Mevsiminde geldi: Herkes oraya bakıyor
Sonbahar mevsiminin Türkiye'de en güzel yaşandığı şehirlerden biri olan Gümüşhane'de yüksek kesimlerde doğanın renk cümbüşü başladı.
Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlarla kaplı olan şehir, yüzlerce vadi ve zirvesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
Coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği sayesinde sonbaharı en görkemli şekilde yaşayan şehirlerin başında gelen Gümüşhane, 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar yükselen rakım farkıyla dikkat çekiyor.
Ekim ayı başlarında yüksek kesimlerde başlayan sonbahar dönüşümü, Kasım ayı sonuna kadar devam ederek şehir merkezi ve alçak kesimlere doğru iniyor. Bu süreçte Gümüşhane'nin vadi ve dağ etekleri sarının en parlak tonlarından kırmızının en derin renklerine, kahverengi ve turuncunun büyülü geçişlerine sahne oluyor.
Türkiye'de görülen üç iklim tipinden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve aynı zamanda üç fitocoğrafik bölgeden ikisine de ev sahipliği yapan Gümüşhane, bu özelliğiyle uzmanlar tarafından "enteresan ve sıradışı bir coğrafya" olarak nitelendiriliyor.
Her sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini üzerine çeken Gümüşhane coğrafyasında kış öncesi ortaya çıkan bu görsel şölen, doğa severler ve fotoğraf sanatçıları için kaçırılmayacak anlar oluşturuyor.
Fotoğraf sanatçısı Samet Çelik sonbahar mevsiminin Gümüşhane'de bir başka yaşandığını belirterek tüm fotoğraf ve doğa tutkunlarını bu anları ölümsüzleştirmek için şehre davet etti.