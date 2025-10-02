Gümüşhane'de bir anda belirdi! Mevsiminde geldi: Herkes oraya bakıyor

4

Türkiye'de görülen üç iklim tipinden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve aynı zamanda üç fitocoğrafik bölgeden ikisine de ev sahipliği yapan Gümüşhane, bu özelliğiyle uzmanlar tarafından "enteresan ve sıradışı bir coğrafya" olarak nitelendiriliyor.