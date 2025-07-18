Gümüşhane sınırından başladı: Binlerce kişi bölgeye akın ediyor

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Şalpazarı'ndan üstü açık camide Cuma namazı kılmak için gelen Yaşar Anılır, "Dedemiz Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında burayı fethe geldiğinde ordusuyla beraber burada karargah kuruyor ve burada Cuma namazı ve vakit namazlarını eda ediyorlar. Bize bu şekilde rivayet edildi ve biz bu şekilde inanıyoruz ve o günden beridir atalarımızın ruhunu şad etmek için bizler de kapalı camiyi değil açık camiyi tercih ediyoruz. Şenlik Cuma gününe geldiği için hem şenliğe katılmak hem de namazı eda etmek çok güzel. Gurbetteki arkadaşlar geliyor onlarla hasbihal etmek, görmediğimiz akrabalarımızı burada görmek çok güzel oluyor. Bu nedenle vakit bulduğumuz zaman gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Hasan Taşkın da, "Kadırga Yaylası'nı çok büyük bir alanı olduğu için seviyorum. Herkes eğlenebiliyor ve çok güzel şeyler yaşayabiliyor. Bu şenliğin amacı kültürel bir birleşim. Farklı farklı yerlerden gelen otçular burada birleşip hem kaynaşıyor hem de horon tepiyor" dedi.