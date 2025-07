Gümüşhane sınırından başladı: Binlerce kişi bölgeye akın ediyor

4

Kocaeli'de yaşayan ve şenlik için Kadırga Yaylası'na gelen Makbule Çalık, "Temmuz ayında oluyor şenliğimiz biz de çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Biz Kocaeli'de yaşıyoruz her sene Temmuz ayında şenlik için buraya geliyoruz. Şenlik sabahı uyanıp kahvaltımızı yapıp hazırlanıyoruz, bizi heyecan basıyor tabi ki her sene buranın özlemini yaşıyoruz. Kadırga Yaylası çok güzel, gökyüzü ile bir gibi ben çocukluğumdan beri çok seviyorum her yaz babaannemin yanına gelirdik" diye konuştu.