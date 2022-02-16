Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'
Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan önünde olan Galatasaray'da kritik Göztepe maçı öncesi gergin bekleyiş devam ediyor... Torrent'le maç kazanamayan sarı kırmızılılarda ortak görüş İspanyol teknik adamla yolların ayrılması...
Süper Lig'de 25. haftanın geride kalmasının ardından Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u mağlup ederek puan farkını 12'ye çıkardı. Yeni transfer Edin Visca'nın son 5 maçta attığı 4 gol Trabzonspor'u emin adımlarla şampiyonluğa doğru götürmeye devam ediyor. SABAH Spor yazarları, Visca transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Diğer yandan Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkasında nelerin yaşandığı konusunda da çok çarpıcı ifadeler kaleme alan usta yazarlar, Burak Elmas ve Domenec Torrent'i çok sert bir şekilde eleştirdi. İşte o çarpıcı sözler...
ÖMER ÜRÜNDÜL: Visca daha Trabzonspor'da oynamaya başlamadan önce gazetemde ufak bir köşe yazısı yazdım: 'Visca hem golcü hem asistçi hem de defansif görevlerine itibar eder. Kendine iyi bakan, istikrarlı grafik çizen bir profesyonel. Bu yüzden Trabzonspor önemli bir transfere imza attı.' Ben Trabzonspor'un şampiyonluğunu ligin 16. haftasında en erken kutlayan kişiyim. Tabii ki matematiksel olarak çok erkendi ama bu görüşüm için iki neden vardı. Birincisi; Trabzonspor'un iyi ve alternatifli kadroya sahip olması, Abdullah Avcı'nın işini başarasıyla yapması. İkinci neden de İstanbul'un üç büyüklerinin kötü durumuydu.
LEVENT TÜZEMEN: Sezon başından itibaren nokta transferler yapan Avcı, şampiyonluk konusunda rakiplerine en büyük darbeyi Visca'yı transfer ederek vurdu. Yıllarca 3 büyük kulübün peşinden koştuğu Visca, son 3 maçta Trabzonspor'a 9 puan kazandırarak şampiyonluk kupasını tutmasını sağladı. Visca gibi büyük bir güç sadece skora etki etmiyor, Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius, Hamsik gibi oyuncuların daha rahat ve etkili oynamalarını sağlıyor.
FATİH DOĞAN: Visca adeta şampiyonluğun anahtarıydı. Hem tecrübesi hem iş bitiriciliği hem kalitesi hem de şampiyonluk stresini kaldırabilme tecrübesi takıma yansıdı. Rakip Konyaspor karşısında attığı iki gol şampiyonluk yolundaki en büyük ve en kritik engeli kaldırdı. Geçtiğimiz yıldan bu yana doğru transferler ve doğru hamlelerle şampiyonluğun şifresini kademeli olarak çözen Trabzonspor, Visca ile son şifreyi de çözdü. Trabzon'un bundan sonra şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'un ilk 20 maçına damga vuran oyuncusu Uğurcan'dı. Şimdi ise Visca ile sorunlarını çözmeye başladı. Konya maçı tüm takım adına bir sanat eseriydi. Defansif ofansif, gireni-çıkanı elinden gelen her şeyi tam anlamıyla yapan bir takım vardı. Visca sadece puzzle'ın eksik parçasıydı sanki. Doludizgin şampiyonluğa koşuyorlar. Buna inanıyorlar ve şampiyon gibi de oynamaya başladılar.
BÜLENT TİMURLENK: Avcı, Başakşehir ile şampiyonluğu kaybettiği sezonun devre arasında stoperlerden Manuel da Costa satılmış, Epureanu da sakatlanmıştı. O günlerden çıkan tecrübe, kadro derinliği için transferde doğru adamı bulmaktı. Devre arası Visca transferinde en önemli etken bence Avcı'nın takımının kolay maç çözememesi üzerine oluşan fikriydi. İki gol ortalaması üzerine çıkmayan takım az gol yese de özellikle evinde gol gördüğü maçlarda kayıp yaşamıştı. Bu yönüyle Visca gibi atan ve attıran oyuncuyu almak doğru karardı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray Başkanı olsaydım zaten Fatih Terim ile yolları ayırmazdım. Torrent için işe başlamadan görüş bildirdim: 'İspanyol modelini G.Saray'a uygulatmak harakiri yapmaktır.' Bunun yanında garip değişikliler de yapınca iş bu hale geldi. İki örnek vermek gerekirse; maçın oratsında Aytaç ile birlikte 3'lü defansa geçmek ve Kasımpaşa maçında Van Aanholt ve Alpaslan'ı orta sahada görevlendirmek.
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray Başkanı olsaydım, 3 şeyi acilen gündeme koyardım. 1-"Biz hocaların görevi, takımı ceza alanına getirmektir. Gol atmak oyuncuların işidir" sözünü sarf eden Torent ile anında yolları ayırırdım. Bir teknik adam oyuncusunu taraftarın önüne atamaz. Torrent demek istiyor ki 'Oyuncularım yetenekli değil.'
2-Sezon başından beri G.Saray'ın iyi bir 6 numaraya ihtiyacı vardı. Devre arası Pulgar transfer edildi. O Pulgar Alanya'da maçtan evvel 'Fizik olarak hazırım' dedi ama Torrent 11'de yer vermedi. Taraftarın önünde de 11'e koymayıp yerli oyunculara takıldığını söyledi. Yöneticiler şu yorumu yaptılar: 'Pulgar'ı oynatmak için Halil'i, Ömer Bayram'ı, gerekirse Semih'i de kullanabilirdin'. Bunu akıl edemeyen hocayla devam etmezdim.
GÜRCAN BİLGİÇ: Önce Terim ile neden yolları ayırdığımı, Torrent ile de neden anlaştığımı açıklardım. Bilinmezlik sürdüğü sürece, eleştiriler ve öfke de artacaktır. Gomis transferinde herkes çok umutlandı. En büyük hata da bu zaten, oyuncu üstünden sorunların çözüleceğine inanmak. Halbuki önce bir oyununuzun olması lazım.
FATİH DOĞAN: Elmas, Terim'i göndererek iki büyük risk aldı. Birinci risk; eleştiriler için paratoner olacak Terim'i göndererek okların kendi üzerine çevrilmesine neden oldu. İkinci ve en büyük hatası; zaten kırılgan ve kalite sorunu yaşayan takımı, ülke futboulunu bilmeyen ve zamana ihtiyacı olan bir isme teslim ederek takımın türbülansa girmesine neden oldu. Artık iki yol var. Ya Torrent'le devam edip saha sonuçlarının lehine dönmesini ummak ya da Okan Buruk gibi Türk futbolunu bilen bir ismi getirip psikolojik bir şok efektiyle takımın kendine gelmesini sağlamak.
BÜLENT TİMURLENK: 3 yıllık proje altında takımı geliştirmek için yola çıkıp altı ay sonra takımı Torrent'e teslim etmenin tek bir açıklaması var; ya futbol aklınız yoktur ya da futbol aklınızın kafası başka türlü çalışıyordur. Sıkıntısı orta saha olan bir takımın Pulgar'ı alıp son iki maçın son çeyreklerinde oynatmanın, 8+3 uğruna Cicaldau'yu kulübeye çekip Babel'den sağ açık yaratmanın bu oyunda bir karşılığı yok.