Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: Visca daha Trabzonspor'da oynamaya başlamadan önce gazetemde ufak bir köşe yazısı yazdım: 'Visca hem golcü hem asistçi hem de defansif görevlerine itibar eder. Kendine iyi bakan, istikrarlı grafik çizen bir profesyonel. Bu yüzden Trabzonspor önemli bir transfere imza attı.' Ben Trabzonspor'un şampiyonluğunu ligin 16. haftasında en erken kutlayan kişiyim. Tabii ki matematiksel olarak çok erkendi ama bu görüşüm için iki neden vardı. Birincisi; Trabzonspor'un iyi ve alternatifli kadroya sahip olması, Abdullah Avcı'nın işini başarasıyla yapması. İkinci neden de İstanbul'un üç büyüklerinin kötü durumuydu.