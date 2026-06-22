Görenler İsviçre sanıyor ama burası Bitlis: 300 yıldır tek bir taşı bile yerinden oynamadı, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor!
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Hacı Mehmet ve Uzuntaş köyleri, zamana meydan okuyan yaklaşık 300 yıllık asırlık taş evleri ve yemyeşil bir vadinin ortasında parıldayan Gayda Barajı ile yaz sezonunda adeta bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Dik yamaçlara üst üste dizilmiş mimari harikası evleri, köyün içinden çağlayarak geçen deresi ve doğanın kalbindeki baraj gölüyle Hizan, yerli ve yabancı fotoğraf tutkunlarının, gezginlerin ve doğaseverlerin akınına uğruyor. Bölge, el değmemiş dokusuyla Doğu’nun saklı cenneti olarak tescillenmeye devam ediyor.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacı Mehmet köyünde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş evler ile Gayda Barajı, oluşturdukları güzel görüntülerle görenleri hayran bırakıyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen taş evler ve çevresindeki doğal yaşam alanları, özellikle yaz aylarında göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.
Köyün içerisinden geçen dere ise tarihi yapılarla bütünleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde bulunan asırlık taş evler de köy yamacındaki konumlarıyla dikkat çekiyor.
İlçenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Gayda Barajı da dron ile görüntülendi.
Etrafını saran yemyeşil doğa ile bütünleşen baraj, sunduğu eşsiz manzarayla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarihi taş evleri, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla Hizan, Bitlis'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.