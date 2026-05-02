Görenler bir daha bakıyor! Athena Tapınağı'nda düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve dünyanın en etkileyici gün batımlarından birine ev sahipliği yapan Assos Antik Kenti, bugünlerde tarih ve aşkı bir araya getiriyor! Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden yola çıkan Serpil ve Ahmet çifti, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için modern stüdyolar yerine Arkaik Dönem'in incisi Athena Tapınağı'nı seçti. Uçsuz bucaksız Ege maviliği ve dev sütunların gölgesinde gerçekleşen çekimler, görenleri adeta büyüledi.
Güneşin ve tarihin harmanlandığı Assos’un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen dış çekimlerde, Serpil ve Ahmet çiftinin mutluluğu objektiflere yansıdı. Burhaniye’den bu özel çekim için yola çıkan çift, antik kentin dev sütunları ve uçsuz bucaksız maviliğini düğün albümlerinin en güzel fonu haline getirerek ölümsüzleştirdiler.
Arkeolojik kalıntıların arasında el ele poz veren çift, "Sadece bir fotoğraf çektirmek değil, bu tarihi atmosferin enerjisini de yanımızda taşımak istedik. Burhaniye’den buraya gelmek bizim için unutulmaz bir yolculuk oldu" dedi.