Görenler bir daha bakıyor! Athena Tapınağı'nda düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGörenler bir daha bakıyor! Athena Tapınağı'nda düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı
02.05.2026 - 12:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve dünyanın en etkileyici gün batımlarından birine ev sahipliği yapan Assos Antik Kenti, bugünlerde tarih ve aşkı bir araya getiriyor! Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden yola çıkan Serpil ve Ahmet çifti, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için modern stüdyolar yerine Arkaik Dönem'in incisi Athena Tapınağı'nı seçti. Uçsuz bucaksız Ege maviliği ve dev sütunların gölgesinde gerçekleşen çekimler, görenleri adeta büyüledi.

Çanakkale’de bir çift düğün fotoğrafları için Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti’nde bulunan Athena Tapınağı'nı seçti.

Tarihi dokusuyla mest eden Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti, oldukça özel ve romantik anlara ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden gelen Serpil ve Ahmet çifti, hayatlarının en özel gününü ölümsüzleştirmek için antik dünyanın en etkileyici duraklarından biri olan Athena Tapınağı'nı seçti.

Güneşin ve tarihin harmanlandığı Assos’un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen dış çekimlerde, Serpil ve Ahmet çiftinin mutluluğu objektiflere yansıdı. Burhaniye’den bu özel çekim için yola çıkan çift, antik kentin dev sütunları ve uçsuz bucaksız maviliğini düğün albümlerinin en güzel fonu haline getirerek ölümsüzleştirdiler.

Arkeolojik kalıntıların arasında el ele poz veren çift, "Sadece bir fotoğraf çektirmek değil, bu tarihi atmosferin enerjisini de yanımızda taşımak istedik. Burhaniye’den buraya gelmek bizim için unutulmaz bir yolculuk oldu" dedi.