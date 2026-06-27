Görenler Alpler sanıyor ama burası Karadeniz! Gümüşhane'nin saklı cenneti hayran bırakıyor

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Yaylanın sakinlerinden Salih Taha Köse, Dulağa Yaylası'nın turizm potansiyeline dikkat çekerek bölgenin doğallığını koruduğunu aktardı. Yayla sularının üst kesimdeki göllerden geldiğini belirten Köse, şu ifadeleri kullandı:"Burası Gümüşhane'nin en yüksek yaylalarından biridir. Görenler de genelde burayı Davos'a benzetirler. Şu an tam mevsimidir. İlkbahar mevsimindeyiz ve çiçeklerimiz her seneki olduğu gibi yine çok güzel açtı. Köy sakinleri olarak çok hoşumuza giden doğal bir ortam var. Son yıllarda hem Trabzon'dan hem de Gümüşhane'den doğa gezilerine büyük bir ilgi başladı ve biz bu durumdan çok memnun kaldık."Köse, yayladaki yaşam şartlarına da değinerek, "Yaylamızda elektrik şebekesi bulunmuyor. Elektrik ihtiyacımızı güneş paneli sistemleriyle karşılıyoruz. Son teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz ancak elektrik olmasa da ortam çok güzel. Buraya geldiğiniz zaman stresi unutuyorsunuz" dedi.