Göl 5 kilometre geri çekildi: Bitlis'te hayvanlar yolunu şaşırdı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yaşanan su kaybı, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Göldeki çekilme nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan köylüler, büyük bir su sıkıntısı yaşamaya başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Arin Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle küçülmeye başladı.
Bitlis'in önemli sulak alanlardan biri olan ve birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan 15 kilometrekare büyüklüğündeki Arin Gölü yaşanan iklimsel değişimlerden olumsuz etkileniyor.
Türkiye'nin 3. yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde yağışların yetersizliği ve mevsimin kurak geçmesi ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kıyı bölgelerinde yaklaşık 5 kilometre çekilme yaşandı.
Hayvanlarının su ihtiyacını karşılamakta zorlanan köylüler, çareyi sondaj vurarak yer altı sularına ulaşmakta buldu. Ancak bu da köylüler için ek bir maliyet ve zorluk anlamına geliyor.
Köylüler, yetkililerden göl çevresinde önlem alınmasını ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor. Arin Gölü'ndeki su kaybının devam etmesi halinde hem tarım hem de hayvancılığın ciddi zarar göreceği belirtiliyor.
Köy muhtarı Cahit Erçetin, "Eskiden evimizin yanından göl görünürdü. Şimdi çocuklarla birlikte yürüyerek bile zor ulaşıyoruz. Kuşlar ve diğer hayvanlar susuz kalınca perişan oldular. Biz de köylü olarak birleşip hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kuyu açtık panel havuz yaptık. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz" dedi.