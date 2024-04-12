Gök gürültülü sağanak yağış! Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatleri ile öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri, öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatleri ile öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı