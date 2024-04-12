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Gündem Gök gürültülü sağanak yağış! Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı
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Gök gürültülü sağanak yağış! Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Çok sayıda il için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış açıklaması yapan MGM İstanbul için saat vererek uyarılarda bulundu.

• 12 Nisan 2024 - 19:08 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2024 - 19:08 • Son Güncelleme:
1 Gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Muğla ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2 Gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 Gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyardı

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve Cumartesi sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

6 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatleri ile öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri, öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatleri ile öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri'nin doğusu ve Sivas'ın güney çevrelerinin, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 23°C Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Malatya, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS 0°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 24°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı