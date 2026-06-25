Gizemli "mağara apartman" keşfedilmeyi bekliyor! İçi 100 odalı tam bir labirent...

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Tödürge köyünde doğup büyüyen Kadir Aluç, "Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları. Baktığımız zaman kral kafasını görmekteyiz. İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz.