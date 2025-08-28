Giresun'un yayla cenneti yenileniyor: Turistler artık daha rahat gezecek

3

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, Kulakkaya'nın Giresun'da turizm merkezi ilan edilen 3 yayla arasında yer aldığını söyledi.



Önal, ormanları, temiz havası ve otantik yapısıyla öne çıkan Kulakkaya'nın son yıllarda bilinirliğinin artmasıyla Giresun ve bulunduğu coğrafyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.Yerli ve yabancı misafirleri yörede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Önal, "Kulakkaya, yurt içi ve dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Buranın devamında Göksu Travertenleri ve Mavi Göl bulunuyor." dedi.



Tarihi İpek Yolu üzerindeki yaylanın doğal yapısının yanı sıra güler yüzlü insanları sayesinde de turistler tarafından tercih edildiğini anlatan Önal, belediye olarak yaylaya her türlü hizmeti verdiklerini ifade etti.