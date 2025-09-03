Giresun'un gizli lezzetinin sırrı taş fırında! 'Ne fındık kabuğu ne de mayası'
Kaynak : İHA
Giresun'un meşhur lezzeti Abacıbükü Ekmeği'nin sırrı, yalnızca bir tarifte değil, yüzyıllık bir mirasın ve ustalığın birleşiminde gizli. Dededen kalma fırıncılık mesleğini sürdüren Burhan Paylan, ekmeğin eşsiz tadının sadece ekşi mayadan gelmediğini, asıl lezzetin ise bambaşka olduğunu söylüyor.
Giresun'da dededen kalan fırıncılık mirasını sürdüren Burhan Paylan, meşhur Abacıbükü Ekmeği'nin sırrının sadece ekşi maya ile sınırlı kalmadığını, ekmeğin pişirildiği fırının da önemli olduğunu söyledi.Karadeniz'de tek içten yanmalı taş fırın ustasının kendisi olduğunu ileri süren Paylan, iyi ekmek yapmanın sırlarını paylaştı.Aksu Mahallesi'nde kendilerine ait Abacıbükü fırınında üçüncü kuşak olarak fırıncılık yapan Burhan Paylan (60), dededen yadigar kalan fırıncılık mesleğinin, dışarıdan kolaymış gibi görünse de aslında büyük bir titizlik istediğini anlattı.
İyi ekmek yapmak için, ekşi maya ve organik un kullanmanın yetmediğini belirten Paylan, "Son günlerde en lezzetli ekmeklerin sırrını ekşi mayada olduğunu söyleyenler bir biriyle yarışa dursun bu işin püf noktası taş fırındadır. Hiçbir ekmek içten yanmalı taş fırında pişirilen ekmeğin lezzetini ve kalitesini tutmaz" dedi.
Bugün hala dededen kalma taş fırını kullandıklarını ifade eden Paylan, "Bu fırının özelliği hakiki taş fırın olması, içeriden yanması ve ısı derecesinin yüksek olmasıdır. Bu fırının hikayesine gelince Osmanlı Dönemlerine kadar dayanan yıllarda Aksu Mahallesi Abacıbükü mevkiinde olan fırın yol geçmesi nedeniyle yıkıldı. Daha sonra şimdiki fırının yapılmasına karar verildi. Bu fırının taşlarını Uzuncakum mevkiinde yani Tutyalısı dediğimiz yerden sırtımızda taşıyarak buraya getirdik. Buraya fırını yaptığımızda ölçülerini tutturamadık.
Ölçüler tutmadığı için babam dedeme fırını yapamadığımızı ve nedenini soruyor. Dedemde ölçülerini tarif edince usta da fırını yıkıp o ölçülerde tekrar inşa ediyor. Ondan sonra fırından verim almaya başladık. İçten yanmalı taş fırında ekmek pişirmek oldukça zahmetli ve bir o kadarda ustalık ister. Diğer taş fırınlarda ateş yan tarafta yakılır ve fırın öyle ısıtılır ve hatta derecelerle fırının ısısı kontrol edilebilir. İçten yanmalı fırınlarda ise her şey tecrübe işidir, ustalık işidir" diye konuştu.
İçten yanmalı taş fırında odun yerine fındık kabuğu yaktığını da anlatan Paylan, "Odun ekmeği ile fındık kabuğu ekmeğinin bile ayrı bir lezzeti vardır. Özelikle ben Giresun kalite fındık kabuğu kullanıyorum ki hem daha çok ısı kalitesi yüksek hem de fındık kabuğundaki koku, aroma fırının içerisine siniyor ve dolayısıyla bu da ekmeğe ayrı bir lezzet ve tat veriyor. Dolayısıyla bizim ekmeğimizde sadece ekşi maya özelliği bulunmuyor. İçten yanmalı fırında taşların ısısı, içerisinde yaktığın fındık kabuğunun aroması gibi tatlarda ekmeğe işliyor" şeklinde konuştu.
Babasından sonra dördüncü kuşak olarak fırıncılığı meslek olarak tercih eden Ercan Paylan ise "Giresun'a özgü bu ekmeğin tescilini yaptırıp patentini aldık. Babamın dedesinin mesleğini yapmayı tercih ettiğimde sadece bir ekmek yapan fırıncı değil, bir kültür ve geleneğin temsilcisi olduğumu düşündüm.
Bunun için de sadece dededen toruna devam eden bu özellikli ekmeğin tescilini aldım. Çünkü Abacıbükü ekmeği adı altında ekmek yapıp bu özellikli, yüzyıllık geçmişi olan ekmeğin kalitesini düşürsünler istemedim. Bu ekmekte kullandığımız ekşi mayanın bile en az bir asırlık geçmişi var" ifadelerini kullandı.