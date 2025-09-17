GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGiresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor
HaberlerGündem Haberleri Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

17.09.2025 - 15:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi üzerine kurulu ahşap yapı, yöre halkı için büyük bir tehlike oluşturuyor. İlçeye bağlı Süme köyünde yaklaşık 20-25 ailenin tek ulaşım alternatifi olan bu geçiş yolu, zamanla aldığı ağır hasarlar nedeniyle can güvenliğini tehdit ediyor.

1Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu Deresi üzerine kurulu çelik halatlara bağlı ahşap köprü, yöre halkı için tehlike oluşturuyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Süme köyünde Pazarsuyu Deresi üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı yaklaşık 30 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi.

2Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

Bölgede yaşayan ailelerin tek alternatif geçiş yolunun bu köprü olduğunu belirten köy sakinlerinden Atalay Kesik, her gün büyük korkuyla ulaşım sağladıklarını söyledi.

3Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

Kesik, "Bu köprü bizim sürekli kullandığımız bir köprüdür. Başka da kullanabileceğimiz bir köprü yok. Yaklaşık 20-25 aile bu köprüden faydalanıyor. Burada tarım yapılıyor, fındık bahçeleri var. Evlerimize ulaşmak için bu köprüden geçmek zorundayız" dedi.

4Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor

Köprünün vatandaş-devlet iş birliğiyle yapıldığını belirten Kesik, "Köprüyü sadece otomobiller değil, ağır tonajlı araçlar da kullanıyor. Ağır tonajlı bir aracın geçişi sonrası hasar gören köprüde metal plakalar arasında 15 santim aralık oluştu. Bu nedenle can güvenliğini tehdit ediyor. Köprünün elden geçmesi, tamir edilmesi lazım. Bizim bunu yapacak gücümüz yok. Buraya bir beton köprü olsa daha iyi olur. Geçerken çoluk çocuk herkes korkuyor. Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.