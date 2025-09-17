Giresun'da vatandaşlar tedirgin! Vatandaşlar acil yardım bekliyor
Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi üzerine kurulu ahşap yapı, yöre halkı için büyük bir tehlike oluşturuyor. İlçeye bağlı Süme köyünde yaklaşık 20-25 ailenin tek ulaşım alternatifi olan bu geçiş yolu, zamanla aldığı ağır hasarlar nedeniyle can güvenliğini tehdit ediyor.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Süme köyünde Pazarsuyu Deresi üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı yaklaşık 30 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi.
Bölgede yaşayan ailelerin tek alternatif geçiş yolunun bu köprü olduğunu belirten köy sakinlerinden Atalay Kesik, her gün büyük korkuyla ulaşım sağladıklarını söyledi.
Kesik, "Bu köprü bizim sürekli kullandığımız bir köprüdür. Başka da kullanabileceğimiz bir köprü yok. Yaklaşık 20-25 aile bu köprüden faydalanıyor. Burada tarım yapılıyor, fındık bahçeleri var. Evlerimize ulaşmak için bu köprüden geçmek zorundayız" dedi.
Köprünün vatandaş-devlet iş birliğiyle yapıldığını belirten Kesik, "Köprüyü sadece otomobiller değil, ağır tonajlı araçlar da kullanıyor. Ağır tonajlı bir aracın geçişi sonrası hasar gören köprüde metal plakalar arasında 15 santim aralık oluştu. Bu nedenle can güvenliğini tehdit ediyor. Köprünün elden geçmesi, tamir edilmesi lazım. Bizim bunu yapacak gücümüz yok. Buraya bir beton köprü olsa daha iyi olur. Geçerken çoluk çocuk herkes korkuyor. Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.